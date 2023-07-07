«موانئ أبوظبي» تشحن أدوية «أسينو» السويسرية لأسواق المنطقة

المصدر: أبوظبي/ زيوريخ - البيان

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أبرمت شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية، التابعة للقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة الأدوية السويسرية «أسينو»، التي تعمل على تطوير وتصنيع الأدوية المبتكرة، اتفاقية لتزويد «أسينو» بخدمات الشحن العالمية، بما فيها النقل البحري والجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستمكن هذه الاتفاقية موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية الاستفادة من قدرات سلسلتها المتكاملة لتبريد الأدوية، من أجل نقل الأدوية الحيوية من بلدان المنشأ في «أسينو» إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتطلب المنتجات الدوائية قدرات نقل ومناولة تخصصية.

وهذا ما سيقدمه قسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة في شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية، وحسب الاتفاقية فإن عمليات الشحن تشمل خدمات التحميل من الموانئ والمطارات، وإجراءات التخليص الجمركي، وكل الخدمات اللوجستية انطلاقاً من الميل الأول وحتى الميل الأخير.

وقال فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا اختيار «أسينو» لنا لتولي مهام ومسؤوليات مزود الخدمات اللوجستية الدوائية، وتشكل الاتفاقية فرصة متميزة، خصوصاً لقسم الرعاية الصحية وعلوم الحياة لدينا، فهي تتيح العمل مع شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الأدوية.

وتمكننا من إبراز قدرتنا في دعم التجارة العالمية والخدمات اللوجستية. من خلال هذه الاتفاقية فإننا نتطلع إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع «أسينو» وتعزيز سمعتنا شريكاً عالمياً في صناعة الأدوية، وتوسيع حضورنا وحصتنا من السوق الإقليمية».

وقال أندرو بيرد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أسينو»: «يعزز تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي التزامنا تجاه المنطقة، وتوسيع نطاق تواصلنا كي يحصل المرضى على فرص أفضل من الرعاية الصحية الجيدة».

وقال ماريو ريكارد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أسينو»: «يسرنا الدخول في شراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتعزيز سرعة وكفاءة توفير الأدوية المنقذة لحياة المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما حولها. وبتعاوننا معاً سنعيد تشكيل مفهوم تقديم الرعاية الصحية، لتكون صحة المريض هي محور اهتمامنا وتركيزنا».

منذ تأسيسها في عام 2020 دخلت شركة موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية في شراكة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية لتطوير واحدة من أكثر سلاسل التوريد الصيدلانية تكاملاً في العالم، والقادرة على نقل الأدوية والمنتجات المخزنة، ضمن درجات حرارة تتراوح من -80 درجة مئوية إلى + 25 درجة مئوية.

وبصفتها عضواً في ائتلاف الأمل، (وهو شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تقوده إمارة أبوظبي جرى تأسيسه لمكافحة آثار جائحة «كوفيد 19»)، أسهمت الشركة في توزيع أكثر من 260 مليون جرعة لقاح «كوفيد 19» بأمان إلى أكثر من 65 دولة حول العالم انطلاقاً من مركزها التشغيلي في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي.

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