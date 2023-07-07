«الخليج للاستثمار» تحصل على ترخيص في السعودية

المصدر: (دبي ـ البيان)

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نجحت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية في عام 2023 من خلال استحواذها على شركة مالية قائمة ولديها ترخيص استثماري متكامل من هيئة السوق المالية السعودية، ومكاتب قائمة في العاصمة الرياض.

وتزيد قيمة الأصول التي تديرها شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على 3.5 مليارات دولار. وتمتلك الشركة العديد من الاستثمارات في المملكة.

حيث استحوذت في مايو 2022 على حصة الأغلبية في مجموعة المسواك الطبية بقيمة 600 مليون دولار، وذلك من خلال شراكة جمعتها مع جدوى للاستثمار، وتمتلك مجموعة المسواك الطبية أكبر سلسلة من عيادات طب الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة، بما يزيد على 90 منشأة في أكثر من 37 مدينة سعودية.

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