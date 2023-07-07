2500 إماراتي ينضمون إلى «كارفور» بحلول 2026

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGMA) بهدف تمكين المواطنين الإماراتيين ممن يعملون في قطاع التجزئة. وتندرج هذه الشراكة تحت مظلة برنامج «مسارات» من كارفور، وتسعى إلى تعزيز المواهب الإماراتية في القطاع الخاص ودفع الفرص الوظيفية والمهنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وسيتيح هذا التعاون الفرصة أمام أكثر من 400 إماراتي من عائلة كارفور للانطلاق في مسيرتهم المهنية من خلال البرامج والدورات المنظمة التي تقدمها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالاستفادة من الخبرة الواسعة لمجموعة من الخبراء الدوليين.

ويكمن الهدف الأساسي لمذكرة التفاهم، التي تم إبرامها تحت إشراف هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، في إنشاء مركز للتميّز التعليمي يركز على رعاية المواهب، وتمكين الأفراد، وتوفير وظائف مستدامة طويلة الأجل في القطاع الخاص.

ومن خلال هذا التعاون، ستوفر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الدعم لكارفور في تحقيق هدفها المتمثل في توظيف 2500 إماراتي ضمن قائمة الوظائف المتعددة المتاحة لديها. كما تجدر الإشارة إلى أن كارفور قامت بتوظيف ما يقارب من 1000 إماراتي منذ عام 2021، الأمر الذي يندرج في إطار خططها لاستقبال واحتضان 2500 موظف بحلول عام 2026.

وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور في دول مجلس التعاون الخليجي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: «يمثل تمكين ودعم المواهب والكفاءات الوطنية أولوية أساسية لنا لتحقيق النجاح والتميّز بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لبناء الجيل القادم من قادة وروّاد القطاع.

كما تُشكل هذه الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي خطوة بارزة في إطار استراتيجيتنا الطموحة على مستوى توطين الوظائف. وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي:

«تُمثل هذه الشراكة، خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو الوظيفي ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تعاوننا وجهودنا المشتركة، سنعمل على توفير برامج التدريب المصممة خصيصاً وتوفير فرص جديدة، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل عنصر تمكين ويساهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للمهنيين من المواطنين الإماراتيين.

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