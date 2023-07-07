«عزيزي» تسرّع التحوّل الرقمي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت عزيزي، تحقيقها تقدّماً سريعاً في رحلتها للتحول الرقمي من خلال تطبيق العديد من حلول تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

وأدخلت عزيزي تطبيقها للهاتف المحمول المستخدم من قبل جميع موظفي المبيعات، ما يتيح التواصل السهل والسريع من العملاء المحتملين.

حيث أدى ذلك إلى تحقيق زيادة بنسبة 50% في نسبة الاتصالات الناجحة. ويتم الآن تخزين جميع بيانات العملاء بشكل آمن في سحابة «أورا» التي تساعد الموظفين في الوصول إلى الملف الشخصي أثناء المكالمات الواردة، وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة 30% في الرد على المكالمات. وتعتزم عزيزي أيضاً تطوير موقع إلكتروني جديد سيظهر بتصميم متكامل لزيادة المشاهدات الدولية للصفحة بنسبة 40%.

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