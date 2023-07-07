«إيه آي تي ورلدوايد لوجيستكس» تتوسع عبر مقر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إيه آي تي ورلدوايد لوجيستكس AIT Worldwide Logistics التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاح مقر جديد لها في المنطقة الحرة بمطار دبي.

وبفضل الموقع المثالي الذي ستشغله AIT-Dubai كنقطة مركزية للإدماج والتوزيع، فستخدم شركات شحن ذات سلاسل إمداد تستغل هذا الموقع المتعدد الأنماط الذي تتزايد شعبيته لنقل الشحنات من الجو إلى المحيط أو العكس. والجدير بالذكر أن الإمارات هي الشريك التجاري الثالث من حيث الكبر مع الهند، والكثير من البضائع التي تمر عبرها تتجه إلى منافذ مثل شيكاغو وفرانكفورت وهونغ كونغ.

وتعد الشركة وكيل شحن عالمياً يساعد الشركات على النمو من خلال التوسع في وصولها إلى الأسواق عبر العالم، حيث يكون بإمكانها أن تبيع و/أو تحصل على المواد الخام والمكونات والبضائع الجاهزة.

وعلى مدار أكثر من 40 عاماً، اعتمدت الشركة المتخصصة في حلول سلسلة الإمداد الواقع مقرها في شيكاغو على منهجية استشارية لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوق بها في جميع الصناعات تقريباً، بما في ذلك الصناعات الجوية والسيارات وبيع التجزئة للمستهلكين والأغذية والقطاع الحكومي والرعاية الصحية والتقنية العالية والتصنيع وعلوم الحياة.

وبفضل التكنولوجيا صديقة المستخدم القابلة للتوسّع، يعمل نموذج أعمال AIT المرن على تخصيص أعمال التوصيل المباشر من وجهة الاستلام إلى وجهة التسليم عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري والقطارات في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة.

وقال نائب رئيس AIT في الهند والشرق الأوسط، فيكرام بول، إن مقر دبي الجديد يساعد على إدماج العمليات الإقليمية في نظام الشركة العالمي لإدارة النقل.

وأضاف: نتيجة لذلك نحن نحقق زيادة الشفافية بوجه عام لعملائنا الذين لديهم أعمال في الشرق الأوسط و/أو يمرون به، وموقع دبي ليس له مثيل كمعبر للتجارة العالمية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتوسع في نطاق بصمة AIT بفضل هذه الإضافة المذهلة إلى شبكتنا العالمية.

وإضافة إلى إدارة نطاق واسع من الشحنات الجوية والبحرية بشكل عام، توفر الشركة خدمات خاصة كبيرة لشركات التكنولوجيا التي تشحن بضائع حساسة مثل حوامل البيانات والمكونات الأخرى العالية التقنية. ويخدم المقر الجديد أيضاً قطاع السيارات المتقدم في الإمارات، بما في ذلك شحن مكونات السيارات الكهربائية.

ومع استمرار توسّع AIT في الشرق الأوسط، فستعمل الشركة على رفع مستوى خبراتها العالمية في المجال الحكومي والجوي عن طريق الارتقاء بخدماتها الخاصة لهذه الصناعات في دبي.

وبالمثل، يخطط المتخصصون من قسم علوم الحياة في AIT للتوسع في العمليات العالمية بالشراكة مع مقر دبي عن طريق تسيير الشحنات المهمة ذات التحكّم الحراري في مرافق تخزين باردة في الشرق الأوسط لتوصيلها إلى الوجهات في أفريقيا. ويعدّ مقر دبي أحدث عضو في شبكة AIT العالمية، التي تسعى للوصول إلى أكثر من 110 مقرات حول العالم.

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