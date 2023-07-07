«دبي للتحكيم الدولي» يعزز بناء القدرات عبر برامج تدريبية شاملة

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي التزامه بدعم التحكيم الدولي، من خلال سلسلة مبادرات تسهم في تمكين الخبراء، وتزويد العاملين في مجال التحكيم بالمهارات والمعلومات الأساسية، للارتقاء بقطاع التحكيم.

ونظم المركز جلسة تفاعلية، بالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين (CIArb)، بعنوان «كيف يمكن الحصول على أول تعيين كخبير»، بحضور أكثر من 90 ممارساً، وتعد هذه الجلسة الثالثة ضمن سلسلة جلسات إرشاديه تحت عنوان «كيف يمكن»، بالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين، والتي شارك فيها مجموعة متنوعة من أشهر الخبراء والمحكمين والممارسين القانونين.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي: «تعكس سلسة الحلقات المعرفية، التي نظمها المركز التزامنا بالارتقاء بإمكانات وخبرات المحكمين في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات في المنطقة، حيث يسهم تعاوننا مع المنظمات الدولية مثل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين.

بالإضافة إلى الدعم الكامل من المحكمين المحليين والدوليين والخبراء في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات في تعزيز مبادرات تبادل الخبرات والمعرفة، التي أطلقناها، حيث نسعى جاهدين لتطوير مهارات ممارسي التحكيم».

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