«فارنك» تفوز بعقود بقيمة 356 مليون درهم في النصف الأول

المصدر: (دبي ـ البيان)

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فازت شركة فارنك لإدارة المرافق الذكية والخضراء التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بمجموعة من العقود الجديدة بقيمة تزيد على 356 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وحازت شركة فارنك 69 عقداً جديداً بمعدل 11 عقداً شهرياً، وسيتم تخصيص أكثر من 1450 موظفاً إلى مواقع في جميع أنحاء الإمارات، مع وجود 65 % من المشاريع في دبي، و18 % في أبوظبي و17 % منها في المناطق الشمالية.

ونجحت الشركة بشكل خاص في قطاع الضيافة، حيث فازت بعقود للتدبير المنزلي والصيانة والأمن من إس إل إس ريزيدنسز في الخليج التجاري بدبي، وسوفيتيل النخلة وعقارات أنانتارا الفاخرة في نخلة جميرا وجزر العالم، كما حققت نمواً ملحوظاً بأعمالها بقطاع الضيافة بـ55 % منذ بداية العام.

ومن بين العقود الجديدة إدارة خدمات التنظيف والصيانة بمدينة إكسبو دبي، وعقد خدمات إدارة المرافق الصلبة لمحطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، وعقد إدارة المرافق الكلية لشركة طيران ExecuJet بدبي. وأبرز العقود التي حازت عليها الشركة تجديد العقد مع برج خليفة لمدة ثلاث سنوات إضافية.

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