«فيريشن» تختار مركز دبي المالي لتعزيز حضورها العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فيريشن» (Verition) لإدارة الصناديق، وهي مستشار استثماري متعدد الاستراتيجيات والإدارات.

وتتخذ من غرينتش بولاية كونيتيكت الأمريكية مقراً رئيسياً لها، توسيع حضورها العالمي، عبر افتتاح أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتدير الشركة أصولاً تقدر بنحو 7 مليارات دولار، ويعمل لديها أكثر من 400 موظف حول العالم.

وحصلت الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لإدارة الأصول، ومزاولة أنشطة مالية أخرى، وتم تعيين سعد محمود مسؤولاً تنفيذياً أول لشركة «فيريشن» في مركز دبي المالي العالمي، والذي سيأخذ على عاتقه مسؤولية تعزيز مستويات النمو لأعمال الشركة في المقر المحلي الجديد.

ويعكس افتتاح «فيريشن» لمكاتبها التزام الشركة الحقيقي تجاه المنطقة، حيث تمثل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسواقاً مهمة لشركة «فيريشن»، وسيعمل وجودها في دبي على تعزيز قدرة الشركة على استقطاب المزيد من المواهب الاستثمارية العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الفرص الاستثنائية المتاحة في الأسواق الإقليمية.

كما سيتيح وجود الشركة ضمن مركز دبي المالي العالمي إمكانية وصولها إلى بيئة مالية تتبنى النهج الابتكاري.

حيث يفوق تعداد القوى العاملة في المركز 36 ألف موظف وخبير يعلمون في أكثر من 4300 شركة مُسجلة، وتجدر الإشارة إلى امتلاك الشركة مقرات عالمية في كل من غرينتش ونيويورك ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ.

نقلة جذابة

وقال جوش غولدشتاين، الشريك المؤسس ورئيس شركة «فيريشن»: «يسرنا مواصلة توسعنا الدولي بإضافة مكتب جديد لنا في دبي.

حيث تعتبر فرصة العيش والعمل في دبي نقلة جذابة، تستحوذ بشكل خاص على اهتمام مديري المحافظ الحاليين والمُحتملين، وتوفر المنطقة إطاراً زمنياً مناسباً للمتداولين ذوي التفويض الاستثماري العالمي، بالإضافة إلى مزايا أخرى، من بينها الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المُتطورة. نتطلع إلى أن نكون جزءاً مهماً من مركز استثمار عالمي متنامٍ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا».

ترحيب

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: يرحب مركز دبي المالي العالمي بوجود «فيريشن» في دبي، ومع زيادة عدد ونطاق صناديق التحوط التي أسست حضورها في مركز دبي المالي العالمي نواصل تطوير المنظومة البيئية المحيطة بهذه الشركات العالمية.

بالإضافة إلى وسطاء التداول المخضرمين والشركات الناشئة والعاملة، ضمن مجال التكنولوجيا. يسهم النمو الملحوظ.

والذي يعزى جزئياً إلى صناديق التحوط على غرار «فيريشن»، في المساهمة بشكل كبير في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي، لتصبح واحدة من بين أفضل ثلاث مدن في مجال الأعمال على مستوى العالم.

كما يسهم في تعزيز المكانة الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً عالمياً لصناديق التحوط.

دور محوري

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي، من خلال تبني نهج الابتكار واستقطاب المواهب والشمولية، عبر توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار.

وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال، يمثل المركز منصة مثالية لشركة «فيريشن» لتوسيع نطاق أعمالها، وتلبية احتياجات مجوعة واسعة من عملائها في المنطقة.

تصنيف

وتصنف النسخة 33 من «مؤشر المراكز المالية العالمية» دبي كونها واحدة من بين عشرة مراكز مالية حول العالم باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور، تخدم متطلبات القطاع.

محادثات مع 50 صندوق تحوط

نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول تنفيذي بمركز دبي المالي العالمي أن المركز يجري محادثات مع أكثر من 50 صندوق تحوط عالمي لتأسيس مكاتب في مركز دبي المالي العالمي، واتخاذه منطلقاً لتطوير أعمال هذه الصناديق.

وتعقيباً على افتتاح شركة «فيريشن» (Verition) لإدارة الصناديق ذات المسؤولية المحدودة أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي أكدت «بلومبرغ» أن دبي برزت وجهة مفضلة لمتداولي صناديق التحوط، الذين تجذبهم سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإعفاء من الضرائب وجاذبية الإمارة كونها مركز سفر عالمياً.

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي، عبر تبني نهج الابتكار واستقطاب المواهب والشمولية، عبر توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار.

وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال يمثل المركز منصة مثالية للشركات وصناديق التحوط، لتوسيع نطاق أعمالها، وتلبية احتياجات مجوعة واسعة من عملائها في المنطقة.

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