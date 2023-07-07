320 رخصة غد منزلية مسجلة في التنمية الاقتصادية برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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كشفت عائشة عبيد العيان، مديرة إدارة وتطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تسجيل 320 رخصة غد، حتى يونيو الماضي، متضمنة 106 نشاطات تجارية من الأنشطة التجارية الداعمة للعمل المنزلي، وتصدر نشاط صناعة المأكولات بأنواعها بـ40 %، يليه نشاط الملابس وبيع العطور بـ30 %.

مشيرة إلى أن برنامج رخصة الغد، الذي أطلقته الدائرة عام 2007 يستهدف إتاحة الفرصة أمام مواطني الدولة والقاطنين في إمارة رأس الخيمة، لمزاولة العمل التجاري انطلاقاً من المنزل.

وأشارت إلى أن الدائرة قامت بدمج امتيازات كل من رخصتي الغد والتاجر الافتراضي، لتشمل المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من الأنشطة التجارية في البرنامجين، وتقدم الدائرة عدداً من الخدمات المصاحبة للرخصة.

وكشفت عن خطط لتنظيم المعرض السنوي «معرض لمسات وطنية» في الربع الأخير من العام الجاري.

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