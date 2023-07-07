«القابضة» تستحوذ على حصة أقلية في «ساغارد» الكندية

المصدر: (مونتريال - البيان)

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أعلنت شركة «ساغارد» الكندية المتخصصة في إدارة الأصول البديلة، والتي تدير أصولاً بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار إبرام شراكة استراتيجية مع كل من «القابضة» (ADQ)، وبنك مونتريال الكندي (BMO)،إلى جانب تعزيز شراكتها الاستراتيجية القائمة مع شركة غريت ويست لايفكو (GWL).

وأبرمت «القابضة» وبنك مونتريال على التوالي اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص أقلية في «ساغارد»، فيما وافقت «غريت ويست لايفكو» على زيادة حصة الأقلية، التي تمتلكها.

وذلك بهدف استثمار رأس المال الجديد في تعزيز النمو المستقبلي لشركة «ساغارد»، ودعم أنشطة وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من القطاعات، التي تسهم في تحقيق القيمة ستحتفظ شركة باور كوربوريشن الكندية بحصة الأغلبية في الشركة.

كما اتفق الشركاء الاستراتيجيون مع «ساغارد» على تقديم التزامات برأس مال إضافي طويل الأجل لدعم استراتيجيات الاستثمار الحالية والمستقبلية للشركة، وتعزيز إمكانات جمع الأموال، وتسريع قدرتها على إطلاق منتجات جديدة.

وقال بيل بامبر الرئيس التنفيذي لـ«بي أم أو لإدارة الأصول العالمية»: متحمسون للشراكة مع «ساغارد» نظراً لخبرتهم في إدارة الأصول البديلة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

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