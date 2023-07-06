بيركلي: دبي وأبوظبي يقودان ملامح حقبة اقتصادية جديدة للشرق الأوسط

المصدر: دبي – البيان

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كشفت بيركلي البريطانية للأصول عن أحدث الرؤى المالية حول قطاع الاستثمار في الشرق الأوسط. وبحسب ما توصّلت إليه، يتحقّق النمو والاستقرار المالي في عام 2023 بفضل ثلاثة اتّجاهات رئيسية هي الحفاظ على رأس المال وحمايته، وتنويع الاستثمارات في الأسواق الخاصة، والتحوّل الرقمي على مستوى الشركات.

على إثر الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العامة السنة الماضية، اكتسبت الأسواق الخاصة شعبية أكبر، لا سيّما مع توجه المستثمرين نحو بدائل أكثر أماناً، وخلافًا للواقع العالمي، فلاحظت بيركلي للأصول تحوّلًا تدريجيًا في سلوكيات المستثمرين الذين يميلون نحو فرص تحمل مخاطر أكبر مقابل مكاسب محتملة أعلى. وفي الواقع، يُعزى هذا الاتجاه إلى الاستقرار الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مقارنةً بالدول الغربية.

وقال عمر جاكسون، أحد الشركاء في بيركلي للأصول: «تمرّ المنطقة بمرحلة تنموية حازمة ومتسارعة. وفي عالم الأعمال، ينتشر اعتقاد متزايد بأنّ مدن دبي وأبوظبي والدوحة والرياض حلّت مكان لندن وباريس ولوس أنجلس ونيويورك.

وبالتالي، أصبح الشرق الأوسط هو الغرب الجديد، وهذا ما يرسم ملامح حقبة جديدة تمامًا. وبما أنّ التركيز ينصبّ بشكل خاص على مواصلة تطوير الأعمال والمشاريع، تشرّع منطقتنا أبوابها لرواد الأعمال وتقدّم بحرًا من الفرص للشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء».

وتشكّل منطقة الشرق الأوسط أيضًا بيئة خصبة لعدد كبير من الاقتصادات الجديدة، ما يرسّخ منظومة الشركات الناشئة ويساهم في جذب أفضل المواهب حول العالم. ولذلك، يرى المستثمرون فجوة مربحة في السوق حيث يستطيعون انتهاز الفرص البديلة من خلال الشركات المنشأة حديثًا، والاستحواذ على الأعمال التجارية الخاصة، والامتيازات، ورأس المال الاستثماري. ولا بدّ من القول إنّ الأسهم الخاصة لا تزال فئة الأصول المفضّلة على الرغم من التحديات التي تواجهها، سواء ارتفاع أسعار الفائدة أو المخاوف من التضخّم أو غيرها.

ومن خلال مكاتبها الرئيسية في كل من لندن ودبي، تستفيد بيركلي للأصول من الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق عائدات مستقرّة ومستدامة. وتواصل الشركة نجاحها من خلال الحفاظ على قدرتها على اتّخاذ إجراءات حماية وأمان مناسبة لعملائها جنباً إلى جنب مع تقديم خدمات عالية جودة.

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