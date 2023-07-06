مؤشر سوق دبي يخالف التراجعات الخليجية

المصدر: دبي - البيان

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الخميس، مقتفية أثر الأسهم العالمية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على موقفه المتشدد إزاء السياسة النقدية.



وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي 1%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2015، بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي قفز 3.9%، وهو ما يبتعد قليلاً عن مستوى قياسي مرتفع.



وفي أبوظبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.2%، متأثراً بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.3%.



ارتفع سوق دبي المالي 0.96% ولامس مستوى 4000 نقطة أمس الخميس، بدعم من سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع 3.8% وسهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع 2.2%، بينما تماسك مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9600 نقطة بعدما انخفض هامشياً 0.15%، بدعم ارتفاع سهم «أيبكس» 7%.



وبلغت سيولة الأسهم في السوقين 1.6 مليار درهم توزعت بواقع 1.1 مليار درهم في أبوظبي و504.9 ملايين درهم في دبي. فيما بلغ عدد الصفقات في سوق دبي 13.656 صفقة، وفي أبوظبي 18.935 صفقة.



وفي سوق دبي المالي قفز سهم «اكتتاب القابضة» بالحد الأعلى بنسبة 15%، تلاه سهم «الإثمار القابضة» بنسبة 11.7%، ثم سهم «بنك المشرق» 5%، وارتفع سهم «جي اف اتش» بنسبة 4.7%، بينما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 3.8%.



وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم شركة «الشارقة للأسمنت» بنسبة 10.6% ثم سهم شركة «منازل» 8.8%، وسهم «الإمارات للتأمين» 6.1%، وسهم شركة «إشراق» 1.3%، وارتفع سهم «ملتيبلاي» هامشياً بنسبة 0.3%.



بينما ارتفع سهم «أيبكس» بنسبة 13% خلال الجلسة مستحوذاً على سيولة قوية لكنه أغلق على ارتفاع 7%.



أما بالنسبة لأبرز الأسهم المنخفضة في سوق دبي المالي، فتراجع سهم «الفردوس» 9.9% وسهم «تعليم» 3.8% ثم جاء سهم «الاتحاد العقارية» 2.8%، وتراجع سهم «سالك» 1.5% وسهم بنك «دبي الإسلامي» 0.89%.



وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فتراجع سهم «دار التمويل» 9.9% وسهم «الظفرة للتأمين» 9.2% وسهم «ارم» 4%، بينما تأثر السهم بانخفاض سهم «العالمية القابضة» 0.25% وبنك «أبوظبي الأول» 0.14%.

الخليج ومصر



أما المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، فعوّض خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.05%، مدعوماً بارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.9%.



بينما ارتفع مؤشر مسقط 0.09%.



وفي الدوحة، أغلق المؤشر القطري منخفضاً 0.3%، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، بما في ذلك سهم شركة قطر لنقل الغاز، الذي انخفض 3%.



كما تراجع مؤشر البحرين 0.07%، وانخفض مؤشر الكويت 0.04%.



وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 1.6%، مواصلاً الخسائر للجلسة الثالثة.

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