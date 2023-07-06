"أيه آي تي ورلدوايد لوجيستكس" تتوسع في الشرق الأوسط عبر مقر بدبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة ايه آي تي ورلدوايد لوجيستكس AIT Worldwide Logistics التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاح مقر جديد لها في دبي،

وبفضل الموقع المثالي الذي ستشغله AIT-Dubai كنقطة مركزية للإدماج والتوزيع، فستخدم شركات شحن ذات سلاسل إمداد تستغل هذا الموقع المتعدد الأنماط الذي تتزايد شعبيته لنقل الشحنات من الجو إلى المحيط أو العكس. ومن الجدير بالذكر أن الإمارات هي الشريك التجاري الثالث من حيث الحجم مع الهند، والكثير من البضائع التي تمر عبرها تتجه إلى منافذ مثل شيكاغو وفرانكفورت وهونغ كونغ.

ووفقًا لتصريحات نائب رئيس AIT في الهند والشرق الأوسط، فيكرام بول ، فمقر دبي الجديد يساعد على إدماج العمليات الإقليمية في نظام الشركة العالمي لإدارة النقل.

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