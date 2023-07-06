تسجيل بيع أغلى شقة في دبي بـ 420 مليون درهم رسمياً

المصدر: دبي - البيان

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تم اليوم التسجيل الرسمي في دائرة الأراضي والأملاك بدبي لصفقة بيع أغلى شقة بتاريخ السوق العقاري بالإمارة بقيمة 420 مليون درهم في مشروع جميرا مرسى العرب الفاخر الملاصق لفندق برج العرب، وتبلغ مساحة الشقة 24628 قدم مربع ليبلغ بذلك سعر القدم المربع 17000 درهماً، وتزيح هذه الصفقة شقة بلوغاري لايتهاوس التي بيع العام الجاري بـ 410 مليون درهم عن قائمة اغلى شقة تباع في دبي. وتم بيع الشقة في مرسى العرب من قبل شركة الوساطة العقارية لوكسابيتات سوثبيز إنترناشيونال.

وكانت «البيان» قد نشرت في شهر مايو الماضي خبر إعلان صفقة البيع هذه والتي تم إبرامها من قبل شركة الوساطة العقارية لوكسابيتات سوثبيز إنترناشيونال.

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