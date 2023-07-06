«نايت فرانك»: دبي الأولى عالمياً في صفقات العقارات الفاخرة

المصدر: دبي- سيد صالح

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تفوقت دبي على كافة مُدُن العالم في العدد الإجمالي للصفقات العقارية لبيع المنازل الفاخرة التي يبلغ سعر المنزل الواحد منها 10 ملايين دولار فأعلى خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم من شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية، ونشرتها صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية.

وأفادت بيانات «نايت فرانك» بأن دبي برزت كأكثر الأسواق نشاطاً في العالم في قطاع العقارات التي تزيد قيمتها عن أكثر من 10 ملايين دولار حيث شهدت الإمارات تسجيل 92 صفقة خلال الربع الأول من عام 2023 مع استمرار الطلب بنحو متزايد على سوق العقارات الفاخرة.

وذكرت «نايت فرانك» أن دبي تفوقت على هونغ كونغ (67) ونيويورك (58) من حيث صفقات عقارية تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2023.

وأوضحت «نايت فرانك» أن مبيعات العقارات الفاخرة في دبي البالغة 10 ملايين دولار قفزت إلى 176 خلال النصف الأول من عام 2023، متجاوزة 3.1 مليار دولار (11.377 مليار درهم).

وأضافت أن المناطق الرئيسية في «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات» و«جزيرة خليج جميرا» تواصل استئثارها بأعلى المبيعات العقارية لهذه الفئة من المنازل الفاخرة في دبي، حيث استحوذت على 63 في المائة من إجمالي مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في الربع الثاني.

كشف فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط، لدى «نايت فرانك»، أن دبي حققت بالفعل 79 في المائة من إجمالي عدد المنازل المباعة بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2022.

وبدوره، قال أندرو كامينغز، الشريك ورئيس قسم الوحدات السكنية الرئيسية لدى «نايت فرانك»، أن الطلب على العقارات الفاخرة التي توفر إشغالًا فوريًا لا يزال قوياً، مدفوعًا بالتفضيلات المميزة لسكان دبي الذين يبحثون عن المنفعة والشعور بالوجود داخل المدينة.

قال كامينغز: «هناك زيادة ملحوظة في الاهتمام بالمساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، مدفوعة بالمبيعات القياسية والإنجازات الرائعة التي شهدتها العلامات التجارية المرموقة مثل «سيكس سينسيز»، «باكارا»، و«بولغاري»».

وبدورها، غطت صحيفة «فاينينشال تايمز» بيانات «نايت فرانك» في تقرير خاص نشرته صباح اليوم بعنوان «ارتفاع الطلب يعزز صدارة دبي للصفقات العقارية الفاخرة».

وأوضح تقرير الصحيفة أن هذا الطلب يحظى بزخم ناتج عن تدفق المليونيرات إلى الإمارة، إذا يجتذبهم العائد القوي على الاستثمار، ونوعية الحياة العالية، وجوانب السلامة.

واستشهد تقرير الصحيفة بتقرير آخر صادر عن شركة «هنلي أند بارتنرز» لاستشارات الهجرة، والذي نوقع أن ينتقل 4500 مليونير إلى دولة الإمارات العربية في عضون العام الجاري، وهي ثاني أعلى نسبة بعد أستراليا.

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