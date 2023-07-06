محادثات لاستقطاب 50 صندوق تحوّط عالمي إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول تنفيذي بمركز دبي المالي العالمي، أن المركز يجري محادثات مع أكثر من 50 صندوق تحوّط عالمي لتأسيس مكاتب في مركز دبي المالي العالمي، واتخاذه منطلقاً لتطوير أعمال هذه الصناديق.

وتعقيباً على افتتاح شركة "فيريشن" (Verition) لإدارة الصناديق ذات المسؤولية المحدودة، أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، أكدت «بلومبرغ» أنَّ دبي برزت كوجهة مفضلة لمتداولي صناديق التحوّط، الذين تجذبهم سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإعفاء من الضرائب وجاذبية الإمارة كمركز سفر عالمي.

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي عبر تبني نهج الابتكار واستقطاب المواهب والشمولية عبر توفير بيئة أعمال تدعم تعزيز مستويات النمو والازدهار. وبفضل تمتعه بموقع استراتيجي متميز وسياسات داعمة وملائمة للأعمال، يمثل المركز منصة مثالية للشركات وصناديق التحوّط لتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات مجوعة واسعة من عملائها في المنطقة.

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