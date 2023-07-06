عبدالله بن طوق: التشريعات والسياسات الاقتصادية تعزز الاستثمار والأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن النتائج الريادية غير المسبوقة، التي حققها الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات، خلال عام 2022، وفقاً للتقرير الصادر من «الأونكتاد»، تؤكد نهج ورؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، وتمثل إحدى ثمار الجهود الوطنية لخلق مناخ استثماري تنافسي وسياسات اقتصادية مرنة، كما تأتي هذه النتائج استكمالاً للأداء القوي والاستثنائي، الذي يحققه اقتصادنا الوطني في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».

وأضاف: «إن تحقيق الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في احتضان المشاريع الجديدة يعكس تعزيز مكانتها الرائدة وجهة مفضلة للشركات العالمية والمستثمرين، ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبيئة جاذبة للمشاريع الريادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الإقليمي والعالمي».

وتابع: «إن التشريعات والسياسات الاقتصادية بالدولة لعبت دوراً بارزاً في تعزيز وبناء منظومة رائدة للاستثمار والأعمال، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسريع التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، ونستكمل العمل الوطني المشترك، من أجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الإماراتي، ودعم المسيرة التنموية للدولة، والحفاظ على مكانتها الريادية والتنافسية إقليمياً وعالمياً».

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