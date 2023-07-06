«دار التأمين» تستهدف إطلاق خدمات جديدة للأفراد في قطاعات السيارات والصحة والسفر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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كشف عصام مسلماني الرئيس التنفيذي لشركة «دار التأمين» عن أن الشركة بصدد تطوير حزمة متنوعة من الخدمات الجديدة في قطاعي تأمين السيارات والقطاع الصحي على صعيد خدمات الأفراد بما في ذلك التأمين على السفر والتأمين على المنازل، بما يعزز تجربة العملاء ويدعم عوامل الربحية والنمو في أداء الشركة الساعية للمحافظة على نفس معدلات القيمة الممنوحة لعملائها خلال العام الجاري.

وأضاف خلال لقاء إعلامي في أبوظبي، أمس، بأن الشركة حققت نتائج جيدة خلال العام الماضي بحوالي 281 مليون درهم تركزت الحصة الأكبر منهم بحوالي 140 مليون درهم في قطاع السيارات وحوالي 100 مليون درهم في قطاع التأمين الصحي، فيما حرصت الشركة على تعظيم الاستفادة الممنوحة لحملة الوثائق بما يعكس مدى حرص الشركة على مصالح العملاء.

ابتكار

وأشار إلى أن الشركة باتت تستهدف مرحلة جديدة من الابتكار لتعزيز تجربة المستخدمين وحاملي الوثائق ترتكز على تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين، بما يخدم تقليص وقت التعاملات، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

وتابع: «بمواكبة التطورات التي تسعى لها الشركة مع آفاق التغيرات والتنويع الذي يشهده قطاع التأمين، والمستجدات التقنية الحديثة، والاتجاهات الجديدة في الأعمال التجارية والتي تزيد من التنافسية السوقية تدفع الشركة لتطوير رؤيتها للمحافظة على مكانتها السوقية في السوق المحلي الذي يخطو بخطى سريعة نحو التطور». وعن تضمّن سياسات الشركة لتطوير خدمات قطاع السيارات رؤية جديدة على صعيد التسعير أضاف بأن الشركة تطبق آلية مرنة في احتساب سعر الوثائق تعتمد على سجل مالكي السيارات بما يرسي نوعاً من الشفافية وسياسة التسعير العادلة المتوافقة مع الكثير من شرائح المستفيدين.

أدوات مستحدثة

وأكد تطبيق أدوات مستحدثة لتعظيم الاستفادة عبر وثائق السيارات، ولاسيما على صعيد الحوادث، وذلك عبر شراكات مع مؤسسات عالمية لتوسيع الاستفادة من تدوير وإعادة بيع لمركبات في حالات الشطب، وذلك من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية على هذا الصعيد بما يعظم الاستفادة لكلٍ من الشركة وحملة الوثائق، مشيراً لنية الشركة نحو إطلاق شراكات استراتيجية جديدة أيضاً في قطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسيارات، بهدف توسيع نطاق وصولها للعملاء ومنحهم خدمات ذات قيمة مضافة.

وتابع: «إن الشركة وكجزء من استراتيجية التحول، تخطط لأتمتة العمليات المهمة في إدارة مطالبات السيارات ورقمنة بعض نماذج المبيعات والتوزيع لديها». كما حدد الرئيس التنفيذي تبني دار التأمين لمسارين رئيسيين وهما رعاية المواهب ومبادرة «الأفق الجديد». وتُعد مبادرة الأفق الجديد نموذجاً تشغيلياً جديداً يُعزز الكفاءة والمرونة نحو خدمة أفضل للعميل.

وقال مسلماني: «نحن لا نقوم فقط باستخدام التكنولوجيا في خدماتنا، ولكننا نعمل أيضاً على القيام بنقلة نوعية لإعادة تعريف تجربة العميل. هدفنا هو تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءات لتأسيس قنوات اتصال تفاعلية واستباقية مع عملائنا. وسلط مسلماني الضوء على عمليات الهيكلة التي تجريها الشركة منها نقل مقر فرع دار التأمين في دبي مؤخراً إلى شارع الشيخ زايد الحيوي بما يعزز التواجد الاستراتيجي وإمكانية الوصول والانسيابية لعملائها وتأكيد على التزامها وترحيبها بآراء العملاء والسعي المستمر للتطور والحداثة.

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