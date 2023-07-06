«إينوك لينك» تزود أسطول مركبات مطار دبي الدولي بالوقود

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للعملاء الأفراد والشركات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة إينوك، عن بدء تزويد أسطول مركبات مطار دبي الدولي بوصول آمن وموثوق ومريح للوقود.

وبفضل هذا التعاون لم يعد أسطول مركبات المطار مضطراً لزيارة محطات الوقود مرتين أسبوعياً كما كان في السابق، الأمر الذي من المتوقع أن يقلل من حركة المركبات بواقع 31,616 كيلو متراً سنوياً، وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الانبعاثات الكربونية في المطار، إلى جانب دعم رؤية الاستدامة الشاملة لدولة الإمارات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «منذ إطلاق محطاتنا المتنقلة «إينوك لينك» بتصميمها المستقبلي والمبتكر في عام 2019، تمكنا من مساعدة الشركات على تقليل مخاطر الاستثمار بنسبة كبيرة، لا سيما في ضوء البيئة التنظيمية سريعة التغير استجابة للتحول، الذي نشهده في قطاع الطاقة، ويسعدنا أن نتعاون بشكل وثيق مع مؤسسة مطارات دبي لتزويد أسطول مركبات مطار دبي الدولي بالوقود وتقليل حركة المركبات داخل المطار، الأمر الذي يدعم المبادرات الإيجابية للتعامل مع تغير المناخ تماشياً مع جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة».

ومن خلال التعاون الوثيق مع مؤسسة مطارات دبي، وتقديراً لالتزام مجموعة إينوك بأرقى معايير السلامة الدولية حصلت إينوك لينك و«إيبكو لخدمات الطيران»، المشروع المشترك بين مجموعة إينوك وشيفرون؛ على الموافقات المطلوبة من إدارة سلامة المطار وشرطة المطار. علاوة على ذلك، دُرب سائقو إينوك لينك بتدريب متخصص لتأمين رخصة القيادة داخل المطار، الأمر الذي يستلزم منهم التعرف على شروط وأحكام لوائح السلامة الجوية، ويسمح لهم بقيادة المركبات والآلات والمعدات في مرابض الطائرات.

وتسعى «إينوك لينك» حالياً إلى توسيع نطاق خدماتها ليشمل الشركات الأخرى الموجودة في مطار دبي الدولي، مما سيخفف من حركة المركبات داخل المطار، ويمكن الشركات من تحقيق طموحات الاستدامة الخاصة بها، انسجاماً مع دعم جهود الاستدامة المبذولة في دولة الإمارات.

حلول

وتوفر «إينوك لينك» حالياً أكثر الحلول تطوراً في القطاع لتزويد الوقود رقمياً وبشكل شامل للشركات في المنطقة، وتجمع بين أعلى مستويات السلامة العالمية والمعايير التشغيلية المتفوقة، ونالت في هذا المجال العديد من الشهادات المحلية للسلامة، وتلبي محطات إي لينك أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية، منها «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق» ومعايير «اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات» وإرشادات ومعايير «مختبرات أندر رايترز»، وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزود بالوقود في الموقع يقوم فريق الخدمة المدرب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

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