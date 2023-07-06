الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة التحديات الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت شركة F5 أبرز التحديات الأمنية، التي يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في حلها.

وقال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس لدى F5 في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تأخذ حيزاً مهماً في مختلف الحوارات التقنية هذه الأيام، وتبرز دائماً في الاجتماعات واللقاءات، التي تجرى مع العملاء والشركاء والمحللين، وغيرهم من الجهات المعنية بصناعة التكنولوجيا».

وأبرز التحديات الأمنية، التي تواجه الشركات، والتي يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أن تمثل حلولاً فعالة لها هو التصدي للهجمات الآلية، فغالباً ما يتم شن الهجمات الآلية، بواسطة شبكات من الروبوتات.

ومنع الاحتيال والتخفيف منه، حيث يمكن أن تعاني الشركات من خسائر الاحتيال بطرق عديدة، وكذلك أمن واجهة برمجة التطبيقات، حيث تحتاج الشركات إلى أن تتبنى بشكل استباقي التطورات، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة باستمرار، وقد شمل ذلك تطوير ونشر التطبيقات، وواجهات التطبيقات (APIs)، بهدف تلبية متطلبات المستخدم النهائي.

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