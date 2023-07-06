«ترينا سولار» تزود محطة الظفرة بوحدات كهروضوئية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية، تزويد شركة هندسة الماكينات الصينية بوحدات فيرتكس بقياس 210 ملم واستطاعة إجمالية 800 ميجاواط لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي. وتقع المحطة بمنطقة الظفرة على مسافة 35 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي وبقدرة إنتاجية 2 جيجاواط، ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. كما تم ربطها بالشبكة الكهربائية الإماراتية أبريل الماضي.

وتنتج محطة الظفرة كمية من الطاقة تكفي لتغذية نحو 160 ألف منزل، من خلال ما يقارب 3.5 ملايين لوح شمسي. كما تلعب المحطة دوراً هاماً في الحد من الانبعاثات، حيث تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.4 مليون طن سنوياً.

وتمتاز منطقة الظفرة، حيث يقع المشروع، بتوافر الإشعاع الشمسي بكمية كبيرة فضلاً عن العاكسية العالية، كما أنها معرضة للعديد من العوامل الطبيعية القاسية، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة والرمال والغبار.

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