«المشرق» يطلق خدمة انضمام العملاء وفق نظام التعرف إلى الوجه

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن «المشرق»، إطلاق تقنية التعرف الإلكتروني إلى الوجه لعملاء خدماته المصرفية للشركات، بما يتيح للشركات والمؤسسات الكبيرة، فتح حسابات مصرفية دون الحاجة إلى أي توقيع تقليدي باستخدام الأوراق.

وبهذا أصبحت خدمة فتح الحساب المصرفي للشركات، رقمية بشكل كامل في دولة الإمارات، ويمكن للعميل استخدام خاصية فتح حساب على شبكة الإنترنت، لإدخال المعلومات، وتحميل الوثائق الإلزامية، والتي تقوم أنظمة المشرق بمسحها وقراءتها بشكل آلي، ما يقلل من إجراءات إدخال البيانات.

وبمجرد مراجعة الطلب من قبل البنك، وتجهيز استمارة فتح الحساب للتوقيع، وفقاً لسياساته، يمكن للمخولين بالتوقيع من حاملي بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، استخدام هواتفهم الذكية، وتقنية التعرف الإلكتروني إلى الوجه، لتقديم موافقتهم بشكل رقمي، وتحميل تواقيعهم، وذلك من خلال تصوير فيديو مباشر، مدته خمس ثوانٍ، يصادق على هوية هؤلاء الأفراد المعنيين، استناداً إلى قاعدة بيانات وزارة الداخلية. قال جويل فان دوسن رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «نحن فخورون جداً برحلتنا الرقمية، حيث قدمنا في عام 2022، نموذج فتح حساب من صفحة واحدة، وقللنا عدد التوقيعات المطلوبة، من 50 إلى 1. في عام 2023، قمنا بإلغاء التوقيع الورقي تماماً». قالت رانيا نرهال رئيس إدارة رضا العملاء والسلوك المصرفي: يتيح الحل الذي نقدمه من خلال تقنية التعرف الإلكتروني إلى الوجه، لهؤلاء الأفراد، تقديم موافقة رقمية على نماذج فتح الحساب خلال دقيقتين فقط.

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