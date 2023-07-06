«مالية الشارقة المركزية» تُطلق خدمات التسجيل والشحن على مدار الساعة

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة وبالتعاون مع «تحصيل» وشركة MBME للخدمات الذكية، خدمات التسجيل والشحن عبر بوابة شحن تقنية جديدة لتكون في متناول العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. واحتفلت الدائرة بتدشين الخدمة الجديدة بحضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلين عن شركتي «تحصيل» وMBME وذلك في مقر الدائرة، حيث قام الشيخ راشد بن صقر القاسمي بتدشين الخدمة وسط تمنيات الحاضرين من مسؤولين وضيوف بالتميز والنجاح.

‏وثمن الشيخ راشد بن صقر القاسمي قائلاً: تتبنى الدائرة خطة استراتيجية طموحة لمواصلة الارتقاء في خدماتها وقنوات تقديمها واستخدامها، وهي خطة تستند على معايير التجديد والابتكار. وندرس ‏المزيد من الخيارات في تقديم خدمات متنوعة أخرى من شأنها تسهيل عمل متعاملينا في القريب العاجل.

قالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «في ضوء هذه الخطوة الجديدة سيكون بمقدور العملاء إنجاز معاملاتهم المختلفة عبر أكثر من 1000 جهاز منتشر في مراكز التسوق الرئيسية والمرافق العامة الحيوية المختلفة، ‏الأمر الذي يتيح استعمال هذه الخدمة لمدة 24 ساعة على مدار الأسبوع، ومن دون توقف أو الحاجة إلى مراجعة مقر الدائرة».

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