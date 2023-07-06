«راكز» توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين. ومثّل راكز في توقيع الاتفاقية ياسر الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي، ومثّل الجمعية هاجاي إدري نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المصنعين الإسرائيليين.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: من الضروري أن نمضي قدماً نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، عن طريق العلاقات الاقتصادية المتبادلة، ونأمل أن يكون لتعاوننا مع جمعية المصنعين الإسرائيليين دور في خلق فرص جديدة لتمكين الشركات الصناعية البارزة في كلا البلدين، من توسعة نطاق وجودهم الإقليمي.

وقال هاجاي إدري : تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة تجاه توفير فرص تعاون لأعضاء جمعيتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاملين في القطاع الصناعي. وتمثل راكز شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية، بسماحها للصناعات الإسرائيلية بالتوسع في الأسواق الأخرى.

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