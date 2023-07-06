«شوبا العقارية» تخطط لطرح صكوك بالدولار

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت وثيقة مصرفية، أمس، أن شركة شوبا العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، كلفت بنوكاً لترتيب طرح مزمع لصكوك مقومة بالدولار، وستعقد اجتماعات مع مستثمرين بشأن الطرح.

وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المكلفة بترتيب الطرح إن بنوك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال والمشرق وستاندرد تشارترد هم المنسقون العالميون المشتركون، وينضم إليها مصرف الشارقة الإسلامي مديراً رئيسياً مشتركاً.

سيتبع ذلك طرح صكوك غير مضمونة لأجل خمس سنوات غير قابلة للاستدعاء لثلاث سنوات، بقيمة قياسية لا تقل عادة عن 500 مليون دولار، وفقاً لظروف السوق.

من جهة أخرى أعلنت (شوبا العقارية)، حصولها على التصنيف الائتماني للمُصدِر (BB-) من وكالة (S&P Global Ratings)، بنظرةٍ مستقبلية إيجابية؛ والتصنيف (Ba3) من وكالة (Moody’s) بنظرةٍ مستقبلية مستقرة. ويعكس هذان التصنيفان الائتمانيان ثقة وكالات التصنيف بالأداء المالي القوي وآفاق النمو المستقبلية لـ«شوبا العقارية».

وحققت «شوبا العقارية» نجاحاتٍ لافتة في سوق العقارات السكنية، مدفوعةً بالطلب المرتفع على العقارات السكنية في دبي، وكفاءة نموذج أعمال الشركة المتمحور حول تنفيذ مشروعات فائقة الجودة. وفي العام 2022، سجلت الشركة مبيعاتٍ مسبقة بلغت 10.8 مليارات درهم، في حين وصل حجم المبيعات المسبقة إلى 6.2 مليارات درهم حتى مايو 2023، في مؤشرٍ على قوة أداء مبيعاتها.

ووفقاً لتقرير وكالة (S&P) فإنَّ الأداء المالي للشركة تحسَّن بشكلٍ كبير، وتوسعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 83% لتبلغ 1.3 مليار درهم في 2022، مع تزايد توليد التدفقات النقدية مدعومةً بتدفقات رأس المال العامل من التحصيلات المستحقة. كما أظهر التقرير نظرةً مستقبلية إيجابية لشركة «شوبا العقارية»، قابلة للتحسُّن خلال الأشهر الـ12 المقبلة في حال استمرار الطلب القوي وارتفاع الأرباح ضمن سوق العقارات السكنية في دبي.

وأشار تقرير صادر عن وكالة (Moody's) إلى حصول الشركة على تصنيف (Ba1) نظراً للنتائج التي حققتها، إلّا أنها منحت تصنيف «Ba3» بسبب سجلّها القصير والطبيعة الدورية لسوق العقارات السكنية في دبي. كما أظهر التقرير الأداء الجيد الذي حققه السوق العقاري في دبي منذ بداية العام 2021، مشيراً إلى أنه سيواصل مساره الإيجابي حتى الربع الأول من العام 2023، الأمر الذي يشكّل تحولاً كبيراً بعد انخفاض الأسعار بنسبة إجمالية بلغت 33% بين نهاية العام 2014 ونهاية العام 2020.

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