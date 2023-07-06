«دار التمويل» تقدم تسهيلات ائتمانية لـ«كونتيننتال إنفستمنتس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «دار التمويل»، عن توقيع اتفاقية تمويلية مع «كونتيننتال إنفستمنتس إل إم دي» لتعزيز مكانة الأخيرة في السوق العقارية المحلية ومحفظة مشاريعها في الإمارات. وشهد توقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله القبيسي، مؤسس دار التمويل، وأحمد صبور، رئيس مجلس إدارة «إل إم دي»، والمهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لـ «كونتيننتال إنفستمنتس إل إم دي»، بالإضافة إلى وديع شعبان، مدير إدارة تمويل الشركات والتمويل التجاري. وستمكن الخدمات التمويلية المقدمة إلى شركة كونتيننتال إنفستمنتس إل إم دي من توسيع حضورها في أسواق الإمارات عامة ودبي بشكل خاص.

وقال المهندس عمرو سلطان: «إنه أمر محوري في دعم خططنا التوسعية الطموحة، وستعمل هذه الشراكة على تسريع تقديم مشاريع جديدة، وضمان توفر التمويل الكافي للمشاريع التطويرية الحالية، وعرض منتجات عقارية ذات قدرة تنافسية عالمية. يسعدنا تعزيز علاقاتنا مع دار التمويل، شريكنا المفضل في دولة الإمارات». قال محمد القبيسي: «فخورون بتوثيق شراكتنا مع (كونتيننتال إنفستمنتس إل إم دي)، في دبي لقد أسسنا علاقة تعاون طويلة الأجل وشراكة قوية مبنية على الثقة المتبادلة».

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