استقرار الأسهم.. وسوق دبي فوق مستوى 3920 نقطة

المصدر: دبي - البيان

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استقرت أسواق الأسهم الإماراتية أمس، حيث حافظ سوق دبي المالي على مستوى 3920 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي إلى مستوى 9618 نقطة، وذلك مع ترقب صدور الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مسار رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي المالي عند مستوى 3920 نقطة مع تراجعه هامشياً بنسبة 0.16%، وارتفع سهم «بنك المشرق» 7.1% إلى مستوى 150 درهماً، وزاد سهم «دار التكافل» 5.4% إلى مستوى 0.78 درهم، فيما ارتفع «مصرف عجمان» 3.1% إلى مستوى 2.3 درهم، وزاد سهم «الاتحاد للعقارات» 2.2% إلى مستوى 0.37 درهم، وسهم «سلامة» 2.1% إلى مستوى 0.70 درهم. كما ارتفع سهم «أرامكس» 0.69% إلى مستوى 2.9 درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.37% إلى مستوى 9618 نقطة، مع ارتفاع سهم شركة «أيبكس» بالحد الأعلى بنسبة 15%، فيما زاد سهم «ريسبونس» بنسبة 10%.

وقفز سهم شركة «أدنوك للإمداد» 8.2% بعد توصية مجموعة من البنوك والمؤسسات الاستثمارية بشراء السهم، وأوصت مجموعة من البنوك والمؤسسات الاستثمارية على رأسها «جيه بي مورجان» بالشراء على سهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وبسعر مستهدف يتراوح ما بين 3.31 دراهم إلى 4.08 دراهم خلال 12 شهراً المقبلة. كما ارتفع سهم شركة «بروج» 2.7% ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة منذ 9 أشهر، بعد أنباء عن احتمالية دمج أعمال «بروج» مع شركة «بورياليس» لإنشاء كيان بقيمة 30 مليار دولار، فيما زاد سهم «العالمية القابضة» هامشياً بنسبة 0.08%، وسهم «الدار العقارية» 1.4% إلى مستوى 5.2 دراهم.

الأكثر انخفاضاً

أما بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي المالي، فقد انخفض سهم شركة «الفردوس» بنسبة 9.9%، تلاه سهم شركة «اكتتاب القابضة» 9.7%، ثم سهم شركة «الإمارات للمرطبات» 8.8%، وشركة «أملاك» بنسبة 3.3%، فيما تراجع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 2.2%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد انخفض سهم «ارم» 9.7% وسهم «البنك العربي المتحد» 5.9% وسهم شركة «إي دي سي كوربريشون» 3.5% وسهم شركة «غذاء» 3.9% وسهم شركة «الشارقة للأسمنت» 3.37%.

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