«الاتحاد للتأمين» تطلق منصة إلكترونية لخدمة العملاء

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شركة الاتحاد للتأمين منصة بلسم على الإنترنت لمنح حاملي وثائق التأمين الفرصة للوصول إلى خدمات بلسم ذات القيمة المضافة بطريقة أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة.

توفر منصة بلسم الإلكترونية قسائم للعملاء للحصول على مزايا وخدمات لا تضاهى، والتي تلبي احتياجاتهم الخاصة المتغيرة، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. يوجد حالياً ستة برامج لبلسم وهي الرؤية، والطمأنينة، والأسنان، والجمال، والصحة، والتغذية وكلها برامج تم إطلاقها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ومتاحة لحاملي وثائق التأمين الصحي دون أي تكلفة إضافية.

وقال عبد المطلب الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «يتماشى إطلاق المنصة مع رحلة التحول الرقمي للاتحاد للتأمين، والتي تهدف إلى زيادة المرونة التشغيلية والارتقاء بتجرية العملاء إلى آفاق جديدة».

وقال محمود شلعب، رئيس إدارة التأمين الصحي في الشركة: «يسعدنا تزويد العملاء بتجربة خدمة ذاتية رقمية محسنة عبر أتمتة عملية إصدار القسائم بالكامل».

وقال الدكتور محمد عبد الوصي، مدير قسم مطالبات التأمين الصحي في الشركة: «تؤكد منصة قسائم بلسم على اهتمامنا بالتفاعل مع المؤمن عليهم، الذين يستخدمون القنوات الرقمية بشكل متزايد، بعد إتمام عملية الشراء».

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