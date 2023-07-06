«شعاع»: بيع قطعة أرض بالخليج التجاري لـ «دانوب العقارية» بـ 190 مليوناً

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة شعاع كابيتال إتمام ترتيب عملية بيع، نيابة عن الشركات التابعة لها ومستثمرين آخرين، لقطعة أرض ذات موقع استراتيجي في منطقة الخليج التجاري بدبي لشركة «دانوب العقارية»، بسعر إجمالي قدره 190 مليون درهم.

وتعد دانوب العقارية إحدى الشركات العقارية البارزة في سوق العقارات المزدهر في دبي. وأطلقت الشركة 6 مشاريع بقيمة 3.42 مليارات درهم في الفترة من يناير 2022 إلى يناير 2023. وتضم محفظة التطوير الحالية الخاصة بالشركة 22 مشروعاً و10.713 وحدة، بقيمة مبيعات إجمالية تتجاوز 10 مليارات درهم. وتخطط شركة «دانوب العقارية» لتطوير برج سكني حديث على قطعة الأرض التي تم الاستحواذ عليها. ويتماشى هذا المشروع مع رؤية «دانوب العقارية» لإنشاء مساحات للعيش تتسم بالجودة العالية والأسعار المعقولة لسكان دبي.

من جانبه، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدانوب»: سيساعد شراء هذه القطعة شركة (دانوب العقارية) على إنشاء مشروع أكثر جاذبية للمستثمرين ومشتريي المنازل للاستثمار والاستفادة من ارتفاع الأسعار في المستقبل، نظراً لموقعه المتميز. يشكل الخليج التجاري المنطقة التجارية الجديدة، وبمجرد اكتمالها، ستخلق (داون تاون) وسط مدينة جديد نابض بالحياة في قلب دبي، حيث قمنا بالفعل بتسليم أحد مشاريعنا الرئيسية (بايز).

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