«مبادلة» تستثمر في شركة كندية لتبريد أنظمة الحوسبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» أنها استثمرت، إلى جانب صناديق تديرها شركة الاستثمار العالمية «كيه كيه آر»، في الاستحواذ على شركة «كول آي تي سيستمز»، الذي تم الإعلان عنه 2 مايو الماضي.

وتعمل «كول آي تي سيستمز» في حلول التبريد السائل لأنظمة الحوسبة، ويوجد مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا، ويمتد نشاطها عبر أمريكا الشمالية والصين وتايوان، وتمتلك الشركة تقنية محمية ببراءة اختراع في مجال التبريد السائل، لتقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات الكربون لمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي، مع الارتقاء بكثافة الخادم فوق المعدل، الذي تتيحه أنظمة تكييف الهواء التقليدية.

وقال عبدالله شديد، رئيس فريق الاستثمار المؤثر في مبادلة: «ستلعب أنظمة التبريد السائل دوراً حيوياً في خفض الانبعاثات الكربونية لمنظومة الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى أن استهلاك مراكز البيانات من الطاقة سيصل إلى 8 % من حجم الطاقة العالمية بحلول 2030، ونحن سعداء بالاستثمار إلى جانب «كيه كيه آر» لمساعدة «كول آي تي» على ترويج تقنياتها الأفضل عالمياً في مجال التبريد السائل ونشرها».

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