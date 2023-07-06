«الفجيرة الوطني» يستعرض آفاق التمويل التجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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استضاف بنك الفجيرة الوطني الجلسة الأحدث ضمن سلسلة فعالياته المستمرة للتبادل المعرفي، وذلك بمشاركة 50 شخصاً من قادة الأعمال والخبراء، حيث سلط الضوء على آفاق التمويل التجاري على المستويين المحلي والعالمي بالاستناد إلى الأبحاث التي أجرتها غرفة التجارة الدولية، إضافة إلى دراسات حالة حول خطابات الاعتماد وخطابات الاعتماد الاحتياطي التي تستخدم في دعم العمليات التجارية.

ويعد التمويل التجاري من أبرز الأدوات التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، وخصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي الذي يحسن أداء العمليات ويعزز مستويات الكفاءة. ونظراً لكون التمويل التجاري عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي، يعتبر أيضاً من ركائز تحقيق الازدهار على المدى الطويل لدولة الإمارات ودعم خططها التنموية الطموحة. وفي هذا الإطار استعرض بنك الفجيرة الوطني خلال الجلسة جهوده الفاعلة في تمويل التجارة والتي يحرص من خلالها على تقديم تجربة متميزة للعملاء بما يواكب أحدث وأفضل التطورات الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وتضمنت الفعالية التي عقدت تحت عنوان «آفاق التمويل التجاري» عرضاً تقديمياً حول آفاق التجارة العالمية ومجموعة من دراسات الحالة العالمية المهمة.

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