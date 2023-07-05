جمارك أبوظبي تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي هويتها المؤسسية الجديدة تحت شعار «جمارك أبوظبي.. بوابتك للعالم جواً وبراً وبحراً» المواكبة لرؤيتها المستقبلية، والمستلهمة من تاريخها العريق ودورها الحيوي في دعم قطاع التجارة، ونمو الاقتصاد وحماية المجتمع.

ويشكل إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لجمارك أبوظبي، والتي تعتبر إحدى أقدم الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث تأسست في عام 1966، انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مكانتها الريادية على المستوى العالمي بصفتها نموذجاً يحتذى به بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في منظومة العمل الجمركي، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، ويدعم الاقتصاد، ويعزز أمن المجتمع وحمايته.

وجاء الشعار الجديد، الذي يعكس في تصميمه البساطة والحداثة والابتكار على شكل بوابة حماية وعبور للتجارة تربط أبوظبي جواً وبراً وبحراً بالعالم، بما يرسخ موقعها عاصمة للتجارة العالمية، وتميز التصميم بلونه الأخضر الداكن دلالة على الاستدامة في تبني الحلول المبتكرة لتطوير الخدمات، والإجراءات الجمركية المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة، بما يواكب توجهات القيادة والحكومة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد.

وقال راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: إن الإعلان عن الهوية المؤسسية لجمارك أبوظبي هو انطلاقة جديدة نحو تعزيز مسيرة التميز في الارتقاء بالعمل الجمركي، وتحقيق رؤيتنا بأن نكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، بما يدعم الجهود في ترسيخ موقع أبوظبي عاصمة عالمية للتجارة والاستثمار وممارسة الأعمال، ويعزز من مكانة الإمارة كونها أكثر المدن أمناً وأماناً في العالم.

وأضاف: «الشعار الجديد لجمارك أبوظبي ليس مجرد تغيير شكلي يواكب التوجهات الحديثة، بل هو محرك سيقودنا إلى تعزيز دورنا الحيوي عبر تسهيل الإجراءات، وتطوير الخدمات الجمركية، وتعزيز الرقابة الأمنية، بما يخدم قطاع الأعمال ويدعم نمو الاستثمارات، ويرسخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً ينافس أفضل اقتصادات العالم انسجاماً مع أهداف «مئوية الإمارات 2071»، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

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