3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 3.7 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 613 مبايعة بقيمة 1.82 مليار درهم منها 69 مبايعة أراض بقيمة 656.79 مليون درهم و544 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.16 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 106 مبايعات بقيمة 95 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 975.3 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 146.31 مليون درهم و87 رهن فلل وشقق بقيمة 828.99 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة 672 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 125 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 915 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 899 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

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