2600 بيان جمركي تنجزها دبي كل ساعة

المصدر: دبي – البيان

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شدد المجلس الاستشاري لجمارك دبي على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مؤكداً خلال اجتماعه الثاني في العام الجاري أن اتفاقيات الشراكة الشاملة التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، تعد محركاً قوياً لبناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار، وتحقيق مستويات نمو مضاعفة في مختلف القطاعات ومنها القطاع التجاري الذي يحظى بمزايا ومنح تنافسية كبيرة.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال الاجتماع بحضور مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس: "لا شك أن الشراكة المتينة بين الحكومة والقطاع الخاص تلعب دورا مهما في تعزيز تجارة دبي والإمارات سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة للقطاع التجاري كأحد أهم القطاعات التي تقود التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تضع نصب عينها هذه الأهداف وتعمل بشكل مستدام على تحسين الأنظمة التقنية للتسهيل على العملاء و إنجاز المعاملات في وقت قياسي، ووفق الاحصائيات الأخيرة أنجزت جمارك دبي 5.7 مليون بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري وهذا يعني أن أنظمتنا المتطورة و الرائدة جمركياً تستطيع إنجاز 2600 بيان جمركي كل ساعة، كما تتم الموافقات التلقائية على المعاملات خلال ثوان معدودة.

وأشار إلى أن جمارك دبي تواكب خطط إمارة دبي لتكون مقصد عالمي ومركزاً رئيسياً للتجارة الإلكترونية التي أصبحت حاليا تستحوذ على نسب كبيرة من مشتريات المستهلكين، وبالتالي نحن نستمر في تطوير منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها الدائرة لتعزيز موقع دبي في سوق التجارة الإلكترونية العالمي.

و أكد وفد وزارة الاقتصاد المشارك بالاجتماع و ضم شيماء العيدروس، مدير إدارة المفاوضات و منظمة التجارة العالمية، و كريم التومي، الخبير في القانون التجاري الدولي أن اتفاقيات الشراكة الشاملة تشمل الخدمات والمشروعات المختلفة وتهدف الى تعزيز التنافسية وتطوير سوق العمل المعتمد على المعرفة وتشجيع التعاون بين الدول وتحقيق الاستقرار في سلاسل الامداد، حيث تهدف دولة الإمارات إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات المماثلة خلال الفترة القادمة مشيرين أن الاتفاقيات تدعم بشكل مباشر التبادلات التجارية من خلال تسهيلات وتشريعات تخدم التجار في كلا الجانبين حيث نلاحظ تحقيق الدول المشاركة في الاتفاقيات الثنائية نمواً ملحوظاً في قيمة تجارتها الخارجية.

وعرض دارمندرا ساولاني رئيس، مجموعة دبي للكمبيوتر فرص وتحديات القطاع التقني في الامارات مشيراً إلى أن التغيرات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي شجعت العديد من الدول على تبنّي سياسة السوق المفتوح واستقطاب العديد من الشركات العالمية ومنها شركات التقنيات المتطورة.

ومن جانبه قال محسن الانصاري مدقق أول إدارة التدقيق الجمركي في جمارك دبي إن التدقيق الذاتي أمر حيوي لنمو الأعمال المستدامة حيث تمكن مبادرة التدقيق الذاتي لجمارك دبي المتعاملين من القيام بالكشف عن أخطاء وتجاوزات تم ارتكابها في البيانات الجمركية وفق شروط وضوابط محددة، وهذا يساعد على المزيد من الالتزام والشفافية.

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