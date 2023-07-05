الإمارات الرابعة عالمياً في احتضان المشاريع الجديدة المتقدمة بـ 1000 مشروع طموح

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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بلغ حجم الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات أكثر من 84.6 مليار درهم " 23 مليار دولار" خلال العام الماضي 2022.

وكشف وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي عن بلوغ الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية خلال نفس الفترة حوالي 92 مليار درهم " 25 مليار دولار".

وأضاف خلال حفل إطلاق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2023 بالتعاون مع منظمة الاونكتاد في أبوظبي اليوم بأن الإمارات أصبحت قبلة جاذبة للاستثمارات بما تتمتع به من بنية تشريعية محفزة وما تملكه من مقومات استثمارية واقتصادية تجعلها في مصاف أكثر الجهات جذبا للاستثمارات في المنطقة

من جانبه تحدث رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد الزعابي ان الدولة شهدت طفرة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع ارتفاع بنسبة 10٪ مقارنة بالعام 2021 فيما ارتفعت الدولة خلال العام الماضي إلى المركز 16 من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بينما تعد رابع أكبر دولة في العالم في احتضان المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن ما يقرب من ألف (1000) مشروع جديد طموح، وذلك بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بالعام 2021.

وتابع بأن أبوظبي تسهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي العربية المتحدة إذ تمثل مساهمة الإمارة أعلى من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتوضح بيانات الناتج المحلي لإمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري نجاح وفعالية جهود التنويع الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 3.9٪ في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 6.1٪ لترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة إلى نحو 53٪ مدعوماً بقوة الأداء في قطاعات رئيسية

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