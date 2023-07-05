الإمارات تتصدر قائمة فوربس الشرق الأوسط لإنشاء العلامات التجارية الخاصة بالسيدات

المصدر: دبي – البيان

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تصدرت الإمارات قائمة فوربس الشرق الأوسط لإنشاء العلامات التجارية في الشرق الأوسط الخاصة بالسيدات.

وتشمل قائمة فوربس الشرق الأوسط "50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية" لعام 2023، علامات تجارية تعمل في 6 قطاعات: الموضة والأزياء، والتجميل، والمجوهرات، والاكسسوارات، والأحذية، والعطور.

وتتصدر الإمارات القائمة عبر 20 شركة تتخذ من الدولة مقرًا لها، تليها لبنان بـ10 شركات، ومصر بـ7 شركات.

وتضم القائمة سيدات أعمال من 21 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات واللبنانيات بواقع 14 سيدة لكل منهما، تليهن 4 سعوديات.

كما ضمت القائمة أيضاً "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية" لعام 2023، المؤسِسات اللاتي أنشأن شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا، ويمثلن 12 قطاعًا من القطاعات الفرعية الأكثر أهمية في المجال، كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها.

تتصدر الإمارات القائمة لكونها مقرًا لـ11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات و السعودية بشركتين. بينما تهيمن الأردنيات على القائمة بـ4 مؤسِسات، تليهن مؤِسسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.

وتقود بعض سيدات القائمة شركات ناشئة تعد من الشركات الأكثر تمويلًا في المنطقة، مثل: ريتا هوانغ زهين، الشريك المؤسس لشركة (iMile) وديريا باران، الشريك المؤسس لشركة (RedSea) وندين مزهر، الشريك المؤسس وﺭﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ في شركة ثروة، وفاطمة الشناوي، الشريك المؤسس لشركة (Khazna Tech).

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