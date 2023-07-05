10 % فائضاً في ميزانية الإمارات خلال 2022

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الخاص بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحدة للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2022 إلى تحسن المركز المالي للحكومة الاتحادي، وذلك نتيجة حجم الاستثمارات الحكومية، ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد، والذي أثر إيجاباً على المركز المالي نتيجة لزيادة مجموع صافي الأصول للسنة المالية 2022، والذي بلغ 372.89 مليار درهم، مقارنة بالسنة السابقة 61.86 مليار درهم، بمعدل زيادة 503%.

وبين التقرير، الذي تم عرضه، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي (الأربعاء) إلى تحقيق الميزانية العامة للاتحاد فائضاً بنحو 5.70 مليارات درهم، بنسبة بلغت 10% بعد تحقيق إيرادات بقيمة 59.63 مليار درهم مقابل 53.93 مليار درهم.

وعزا التقرير السبب في الزيادة إلى أن الإيرادات الحكومية للعام 2022 شهدت زيادة نتيجة لزيادة المساهمات الاجتماعية 35%، والإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17%.

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