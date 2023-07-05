تسارع نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات والصادر عن ستاندر آند بورز أن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي في الإمارات نما في يونيو، إذ زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في أربع سنوات.

فقد ارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في يونيو ، من 55.5 في مايو ، ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019، مدعوما بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية.

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