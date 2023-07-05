دائرة الأراضي أول جهة في عجمان تنضم إلى المحفظة الرقمية

المصدر: (عجمان - البيان)

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أبرمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اتفاقية «الشهادة الرقمية»، لتكون بذلك أول جهة في إمارة عجمان تنضم إلى المحفظة الرقمية لدولة الإمارات، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وبناء علاقة شراكة فعالة تدعم المساعي الرامية إلى ترسيخ منهجية رقمية آمنة ومتكاملة.

وقع الاتفاقية المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري إن اتفاقية الشهادة الرقمية تعد قيمة مضافة حقيقية ونقلة نوعية للمنظومة الرقمية في الدائرة، لا سيما وأنها تسهم في تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية، وتضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة وموثوقة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار. وأوضح أنه بموجب هذه الاتفاقية تم رفع 3 مستندات رقمية رئيسة على المحفظة الرقمية لدولة الإمارات، حيث أصبح بإمكان الملاك الحصول على سند الملكية وشهادة تسجيل مبدئي لوحدة عقارية وشهادة ملكية وحدة عقارية مباشرة من خلال تطبيق الهوية الرقمية UAE PASS.

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