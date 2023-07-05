أجواء رائعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت الصيف

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت دبي أجواء احتفالية رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للدورة السادسة والعشرين من مهرجان «مفاجآت صيف دبي» والتي تزامنت مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ليحظى زوّار دبي وسكانها بفرصة صنع ذكريات رائعة في جميع أنحاء المدينة. وجاءت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي» ـ التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للإعلان عن بداية الموسم الصيفي المبهج والمليء بالمتعة للجميع.

واستضافت المدينة في هذه المناسبة عدداً من الحفلات الموسيقية الساحرة، حيث أدهش الفنانان حسين الجسمي وكاظم الساهر آلاف المعجبين بأدائهما الرائع في الحفل الغنائي الذي جمعهما في كوكاكولا أرينا في 1 يوليو. كما استمرت الفعاليات الموسيقية الآسرة مع عودة «فنان العرب» المطرب السعودي محمد عبده إلى المدينة في 2 يوليو لإحياء أمسية لا تُنسى في كوكاكولا أرينا أيضاً، وقدّم خلالها عرضاً موسيقياً تضمن أفضل أغانيه وألحانه.

عالم مدهش

وافتتح «عالم مدهش» أبوابه في تاريخ 26 يونيو، ليرحب بالأطفال والعائلات للاستمتاع بفعالياته الشيّقة المميزة خلال الصيف مع الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة. ويقدم عالم مدهش المأكولات الشهية والألعاب الشيقة والنشاطات المميزة لجميع أفراد العائلة، والتي تجلب الفرح والبهجة للمدينة كل صيف، وذلك حتى 27 أغسطس في داخل القاعات 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، وقاعة البافليون في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان «مفاجآت صيف دبي» في يومي 29 و30 يونيو، استمتع المتسوقون بعروض التسوّق الترويجية، وعرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، وفرص الفوز في العديد من السحوبات، والاحتفالات المتنوعة التي أقيمت في ابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، والتي ضمت فنانين وعروضاً ترفيهية حية وموسيقيين رائعين وعروض رقص مذهلة، والكثير من الأنشطة والفعاليات.

وأضاءت عروض الألعاب النارية بألوانها الرائعة السماء في دبي باركس آند ريزورتس وفيستيفال سيتي مول احتفالاً بعيد الأضحى ليستمتع بها سكان المدينة وزوارها في أجواء من المرح والمتعة.

وهناك المزيد والمزيد خلال موسم صيفي في المدينة حافل بالمفاجآت الرائعة وعروض التجزئة وفعاليات الأطعمة اللذيذة والأنشطة الترفيهية خلال الفترة حتى 3 سبتمبر.

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