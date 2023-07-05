12.3 مليون بيان جمركي بدبي في 6 أشهر بنمو %10

المصدر: دبي – البيان

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أفاد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن أنظمة جمارك دبي أنجزت 12.3 مليون بيان جمركي، للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، بنمو 10 % مقارنة مع 11.2 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل يصل إلى 48 بياناً جمركياً في الدقيقة الواحدة.

تنافسية

وأكد المدير العام لجمارك دبي أن خدمات جمارك دبي الذكية وأنظمتها الجمركية المتطورة والرائدة لتسهيل العمليات التجارية ترسخ موقع دولة الإمارات وتصدرها عالمياً في محور التجارة، ووصولها إلى مصاف العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تجني ثمار الاستثمار الناجح في التحول التكنولوجي، خلال العقد الماضي، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية تسهل على المتعاملين وتمكنهم من إنجاز أعمالهم من أي مكان وفي أي وقت، حيث وصلت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الذكية، التي تقدمها جمارك دبي إلى 98%.

مبادرات

وتعمل جمارك دبي، عبر مبادراتها النوعية على زيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي، ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

وتسهم بتطوير العمل الجمركي محليا وعالميا. وأشادت منظمة الجمارك العالمية بالدور المهم لجمارك دبي في تبني التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الجمركية الذكية، واعتبرتها نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي، خاصة «مرسال 2» النظام الجمركي الإلكتروني المتكامل، الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي.

كما توفر الجماركخدمات رقمية متطورة وسجلت نسبة المعاملات الجمركية، التي تمت عبر الأنظمة الرقمية 99.5%، وتدعم أنظمة جمارك دبي أعمال الشركات، حيث توفر منصة مساحة العمل الذكية نحو 68 مليون درهم سنوياً من كلفة التشغيل على الشركات، كما تقوم بتطوير مستمر لمشروع التجارة الإلكترونية، عبر الحدود، بهدف تعزيز مكانة دبي منصة لوجستية عالمية للمنطقة. ويتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 6 مليارات دولار في 2023، ثم 6.8 مليارات دولار في 2024، و7.6 مليارات دولار في 2025.

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