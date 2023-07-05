«اقتصادية الشارقة» تنظم «التوفيق بين الأعمال» للجهات الحكومية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة تعريفية بعنوان «التوفيق بين الأعمال»، لعدد من الجهات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق بينهم لتوحيد الجهود لتعزيز العمل الحكومي ولجذب الاستثمار في الإمارة، وانطلاقاً من حرص كل الأطراف للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة.

وحضر الورشة التي عقدت في المبنى الرئيسي للدائرة بالشارقة، عدد من الجهات الحكومية في الإمارة شملت، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وناقشت الورشة أهمية التواصل والتنسيق بين الجهات بين الأطراف كافة، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

وأكد أحمد بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تمكن الجهات الحكومية في الإمارة من التعاون فيما بينها للنهوض بالوضع الاقتصادي في الإمارة، لتكون الشارقة من أفضل المدن على المستويين الإقليمي والدولي في الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

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