تصرفات عقارات دبي تتجه لتجاوز المستويات التاريخية لعام 2022

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أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 285 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تحقق منذ إنشاء الدائرة. موضحاً في مقابلة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أكثر التداولات كانت نقدية.

وبالمقارنة مع التداولات المسجلة خلال العام 2022 بأكمله والتي بلغت قيمتها 538 مليار درهم، نجد أن العام الجاري سيحقق تداولات أكبر من العام الماضي، متوقعاً استمرار هذا التدفق العقاري بدبي بفضل المشاريع التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على غرار نخلة جبل علي والمشاريع الأخرى، وهي مشاريع تأتي بالتوازي مع الطلب القوي على سوق دبي العقاري.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 4.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 458 مبايعة بقيمة 2.01 مليار، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 1.22 مليار، و384 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 786.6 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليوناً بمنطقة الثنية الرابعة.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليوناً في نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليوناً في منطقة الوصل. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 1.15 مليار، و80 رهن فلل وشقق بقيمة 135.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة 1 مليار.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 65 هبة بقيمة 851.86 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 664 مليوناً.

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