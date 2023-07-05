«أدنوك» تسعى للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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تواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» سعيها للاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية لإنتاج المواد البلاستيكية، حتى في ظل المفاوضات التي تُجريها «أدنوك» حالياً بصفة منفصلة مع «أو إم في» النمساوية لبحث إمكانية الدمج بين شركتي أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج» و«بورياليس» النمساوية لصناعة البتروكيمياويات لتكوين كيان جديد.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن «أدنوك» تدرس الخطوات المقبلة لتحقيق مسعاها بالاستحواذ على «كوفيسترو»، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة عرضاً مبدئياً من جانبها للاستحواذ.

وأفادت الوكالة بأنه من المُرجّح أن تقرر «أدنوك» في غضون الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت سترفع قيمة العرض المبدئي الذي تقدمت به للاستحواذ على «كوفيسترو». ولم يُعلق ممثلو أي من «أدنوك» أو «كوفيسترو» على الخبر.

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