مجموعة الإمارات تنظم حملة توظيف عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تضع مجموعة الإمارات الأساس لمرحلة نمو كبيرة ومتواصلة مستقبلاً بجهود ضخمة لتوظيف أفضل العقول والمواهب على مستوى العالم عبر 180 دوراً فريداً. وتتطلع المجموعة إلى اختيار أفراد طاقم الطائرة والطيارين والمهندسين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات ووكلاء خدمة العملاء في كل من طيران الإمارات ودناتا.

وعلى الرغم من ظروف سوق العمل الصعبة على مستوى العالم، إلا أن مجموعة الإمارات اختتمت سنتها المالية في 31 مارس الماضي بأكثر من 102 ألف موظف، بعد أن استقبلت 17160 موظفاً في أدوار مختلفة على مدار السنة.

وقال أوليفيه غرومان، نائب رئيس أول للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: «راكمت مجموعة الإمارات سمعة مميزة كجهة عمل مفضلة وكقوة رائدة في مجال الطيران. ويتطلع الناس للمشاركة في قصة نمو المجموعة وطموحاتها بالإضافة إلى العمل والعيش في دبي، التي تعد واحدة من أكثر مدن العالم أماناً وتنوعاً ثقافياً وديناميكية. لقد تلقينا خلال السنة المالية الماضية نحو 2.7 مليون طلب على مستوى العالم لأدوار عبر المؤسسة. ونحن نستخدم أحدث التقنيات، مثل التقييمات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التوظيف الأخرى من الدرجة الأولى لحصر المرشحين في قوائم مختصرة والاختيار والرد بأكثر الطرق كفاءة وفعالية».

وتتزامن أحدث حملات توظيف أفراد طاقم الطائرة والطيارين مع أكثر الأوقات إثارة في تاريخ طيران الإمارات، بعد عام من النتائج المالية القياسية وحصة الأرباح واستمرار النمو وتوسيع الشبكة والبدء في استلام الأسطول الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينغ 777X اعتباراً من عام 2024، وازدهار سوق السفر والآفاق الإيجابية بشكل عام.

ويمثل مجتمع طاقم الضيافة في طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، أفراداً من أكثر من 140 جنسية، يتحدثون حوالي 130 لغة ويقدمون خدمات متميزة.

وتنظم طيران الإمارات سلسلة من الأيام المفتوحة لتوظيف طيارين في المملكة المتحدة وإيرلندا - دبلن ومانشستر ولندن غاتويك ولندن ستانستيد في أغسطس المقبل، وذلك بعد اختتام حملات التوظيف بنجاح في بودابست ومدريد ولشبونة في يونيو الماضي. ومن المقرر عقد جلسة معلومات عبر الإنترنت يوم 19 يوليو الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت دبي.

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