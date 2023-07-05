«الأوراق المالية والسلع» تشارك باجتماعات «الأيوسكو» في بانكوك

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي في الاجتماع السنوي الـ48 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو»، IOSCO، والذي استضافته هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بمدينة بانكوك، وشارك فيه نخبة من مسؤولي الهيئات الرقابية على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، وعدد من كبار الخبراء الماليين والاقتصاديين.

وقالت د. مريم السويدي: «تأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز آليات التعاون والشراكات الدولية وتبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي للارتقاء بالبنية الأساسية للأسواق المالية ووضع التشريعات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي عبر الحدود وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الصادرة من الهيئات الرقابية على الأسواق المالية».

وأضافت: «ناقش الاجتماع الـ48 القضايا المؤثرة على أنشطة أسواق المال على الصعيدين التنظيمي والإشرافي وعلى النطاق العالمي. واستعرض أعمال المنظمة وأولوياتها ومبادراتها حول تكامل الجهود بين الأعضاء بما يحقق الاستقرار المالي للأسواق المالية، إلى جانب تعزيز أنشطة التمويل المستدام ومستجدات الأصول المشفرة».

وتضمنت أنشطة الوفد المشاركة باجتماعات لجان المنظمة ومنها لجنة أفريقيا والشرق الأوسط ولجنة الأسواق النامية والناشئة ولجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم للأيوسكو واللجنة الرئاسية، وحضور المؤتمر السنوي العام وجلساته النقاشية.

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