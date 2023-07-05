حملة «للأطفال مجاناً» بدبي توفر للعائلات عروضاً استثنائية خلال الصيف

المصدر: (دبي - البيان)

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تستمر حملة «للأطفال مجاناً»، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تقديم عروض استثنائية للعائلات، التي تبحث عن إجازة صيفية مميزة، حيث تركز على إبراز مكانة دبي وجهة استثنائية للعائلات الباحثة عن فعاليات وأنشطة متميزة، وبحوافز مشجعة، بما فيها الدخول بالمجان لعدد من أشهر الوجهات، وكذلك الحصول على تخفيضات.

وتجمع حملة «للأطفال مجاناً»، التي تم إعدادها في شهر يناير 2023، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص، ليقدموا عدداً من العروض المذهلة المقدمة من الفنادق والمعالم السياحية الرائدة، وهو ما يضمن تجربة استثنائية، وبأسعار معقولة للجميع.

وتماشياً مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز موقعها، ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، تشكل حملة «للأطفال مجاناً» جزءاً من مبادرة استراتيجية أكبر للمدينة تهدف إلى إبراز هوية دبي الفريدة، وكذلك تُعزز من مكانة دبي أفضل مكان في العالم للعيش والعمل والزيارة، وتوفر تجارب متنوعة، تلبي أذواق واهتمامات الناس في مختلف المجالات.

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