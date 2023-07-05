«يلا» تستعرض آخر ألعاب الهاردكور بمهرجان دبي للرياضات الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

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استعرضت مجموعة يلا، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ خلال مشاركتها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية (2023)، أحدث ألعاب الهاردكور التي طورتها، «ميرج كينجدم» (Merge Kingdom)، والتي اكتسبت شعبية كبيرة بين اللاعبين خلال الحدث الذي استمر لمدة 5 أيام.

وجرى إطلاق لعبة «ميرج كينجدم» رسمياً في يونيو الماضي 2023، وهي ثاني لعبة هاردكور من مجموعة يلا بعد النجاح اللافت الذي حققته لعبة «ايج اوف ليجندز». وتحاكي اللعبة الواقع الحقيقي وتصطحب اللاعبين في رحلة مليئة بالإثارة داخل بيئة عربية زاخرة بصور غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة ترافقهما موسيقى شرق أوسطية ساحرة تأخذ اللاعبين إلى عالم من فولكلور عربي نابض بالحياة.

وقد جذبت الميزات التفاعلية الخاصة باللعبة وأسلوب القصص المثير للاهتمام والمجتمع النابض بالحياة انتباه اللاعبين على نطاق واسع في المهرجان.

وعبر يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة يلا عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي حظيت به اللعبة في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الأمر الذي يعكس خبرة الشركة الواسعة في الأسواق المحلية ويعزز الوعي بعلامتها التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

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