كاسبرسكي: تهديدات معقدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت كاسبرسكي تقريراً شاملاً يسلّط الضوء على الخطر المتزايد الذي تواجهه الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المشهد الحالي للتهديدات السيبرانية. جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة، وتم الاحتفال به في 27 يونيو.

وتشكل الشركات 90% من جميع الأعمال التجارية عالميا، وتسهم بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق بيانات صادرة عن الأمم المتحدة. لذلك، توجد حاجة ملحّة بشكل متزايد لاتخاذ تدابير أقوى لضمان الأمن السيبراني، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الشركات.

وكشف التقرير التهديدات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يواصل المجرمون السيبرانيون استهدافها بمجموعة من تكتيكات التهديدات المعقدة.

وأظهر أن عدد موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة ممن يواجهون برامج خبيثة أو برامج غير مرغوب فيها، وتكون متخفّية في صورة تطبيقات مشروعة، بقى ثابتاً نسبياً على أساس سنوي (نحو 2478 موظفاً في العام 2023، مقارنة بـ 2572 في 2022)، في حين يواصل المجرمون السيبرانيون جهودهم للتسلل من أجل الوصول إلى موارد هذه الشركات.

ويستخدم المحتالون العديد من الأساليب، بما في ذلك استغلال نقاط الضعف، واستخدام رسائل البريد الإلكتروني المخادعة، والرسائل النصية الخبيثة، وحتى روابط اليوتيوب التي تبدو غير خبيثة، وذلك بهدف الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة. ويكشف التقرير أن إجمالي عدد عمليات الكشف عن هذه الملفات الخبيثة التي استهدفت هذه الفئة من الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 بلغ 764,015 هجوماً.

وكانت عمليات الاستغلال بمثابة التهديد الأكثر انتشاراً الذي يطال هذه الشركات، حيث تمثل 63%، (أي ما يعادل 483,980 عملية) من جميع عمليات الكشف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2023. وتستهدف هذه البرامج الخبيثة نقاط الضعف في البرامج التشغيلية.

ويلفت تقرير كاسبرسكي الانتباه أيضاً إلى طريقة مستخدمة على نطاق واسع لاختراق الهواتف الذكية للموظفين، ويطلق عليها اسم «smishing»، وهي عبارة عن مزيج ذكي من هجمات الهندسة الاجتماعية التي تستخدم الرسائل القصيرة والتصيد الاحتيالي.

وتتضمن التقنية ذاتها تلقي الضحية رسالة نصية تشمل على رابط، ويتم توزيعها عبر منصات مختلفة مثل الرسائل النصية القصيرة وتطبيق «واتس آب» و «فيسبوك مسنجر» وتطبيق الدردشة WeChat وغيرها من البرامج والتطبيقات المماثلة.

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