أكبر شركة للتبغ بالشرق الأوسط تدعو البنوك للمشاركة في اكتتابها

المصدر: (دبي – رويترز)

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قال مصدران لرويترز إن أدفانسد إنهيليشن ريتوالز (أيه.أي.آر)، أكبر شركة للتبغ بالشرق الأوسط، ومقرها دبي، دعت البنوك إلى المشاركة في اكتتابها المزمع العام المقبل. وقال المصدران اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما، إن الشركة تخطط لطرح أسهمها في النصف الأول من عام 2024. ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق أرسلته رويترز أمس.

وتسعى كينجزواي كابيتال البريطانية، صاحبة حصة الأغلبية بشركة أيه.أي.آر إلى البيع كجزء من عملية ثنائية المسار يسعى فيها البائع إلى البيع والاكتتاب في الوقت نفسه. وفي مارس، وظفت كينجزواي شركة ورتشيلد آند كو لتقديم المشورة بشأن الخيارات أمام أيه.أي.آر بما في ذلك الاكتتاب المحتمل. ولم ترد روتشيلد بعد على طلب للتعليق. واستحوذت كينجزواي في 2020 على شركة الإقبال للاستثمار المدرجة ببورصة عمان الأردنية في صفقة تجاوزت 1.4 مليار دولار متضمنة الديون، وتغير اسم الشركة إلى أيه.أي.آر. وعموماً تسعى شركات الأسهم الخاصة للتخارج من استثماراتها بعد 5 و7 سنوات من الشراء.

وتعتبر شركة الفاخر من أعلى أنشطة أية.أي.آر قيمة، وهي تنتج تبغ النراجيل المضاف إليه الدبس بنكهات مختلفة، والذي يباع بأكثر من 100 دولة.

وقالت مؤسسة ديلوجك للأبحاث، إن شركات الشرق الأوسط خالفت التوجهات العالمية العام الماضي وجمعت نحو 22 مليار دولار من خلال عمليات الطرح العام الأولي، فيما يمثل أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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